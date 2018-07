Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol/lh)Weil er mit seinem Fahrrad wohl ohne auf den Straßenverkehr zu achten vom Gehweg auf die Fahrbahn gewechselt ist, ist ein zehnjähriger Junge am Dienstagabend von einem Motorradfahrer touchiert worden und zu Fall gekommen. Kurz nach 18 Uhr war ein 21-Jähriger nach Polizeiangaben mit seinem Kraftrad im Ortsteil Oberaichen auf der abschüssigen Rohrer Straße in Richtung Leinfelden unterwegs, als das Kind vor ihm vom Gehweg auf die Straße fuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch, den Unfall zu verhindern, stieß jedoch gegen das Hinterrad des Mountainbikes, worauf der Zehnjährige auf den Asphalt stürzte. Der Junge trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon, die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht notwendig. Nur am Mountainbike war geringfügiger Schaden entstanden.