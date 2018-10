Anzeige

Kirchheim (pol)Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, hat ein 51-Jähriger aus Kirchheim eine Gaststätte in der Marktstraße verlassen, ohne seine Zeche in Höhe von 16,40 Euro zu bezahlen. Der Wirt alarmierte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Angetrunkene in der Max-Eyth-Straße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei griff er einen der eingesetzten Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht im Gesicht. Da aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp zwei Promille zu erwarten war, dass von ihm weitere Störungen ausgehen, wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Dieser Maßnahme widersetzte er sich, sodass er fixiert werden musste. Er wurde in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kirchheim verbracht.