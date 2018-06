Anzeige

Neckartenzlingen/Neckarhausen (pol)Ernüchternd fällt das Fazit zweier Verkehrskontrollen aus, welche das Polizeirevier Nürtingen am Mittwoch in Neckarhausen und Neckartenzlingen durchgeführt hat. In der Zeit von 15 Uhr bis 21.30 Uhr nahmen die Beamten jeweils die Ortsdurchfahrten unter die Lupe und stellten dabei eine Vielzahl von Verstößen fest. Knapp 30 Fahrzeuginsassen erwartet ein Bußgeld von 30 Euro, da sie nicht angeschnallt waren. Auf jeweils 60 Euro und einen Punkt in Flensburg müssen sich elf weitere Verkehrsteilnehmer einstellen. Zehn von ihnen wegen der Nutzung eines Mobiltelefons und einer, weil er ein Kind an Bord nicht korrekt gesichert hatte. Bei einem Autofahrer wurde zudem festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm drohen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.