Wolfschlugen (pol)Am Wochenende sind insgesamt 70 Gitterboxen von einem Firmengelände in Wolfschlugen entwendet worden. Die Täter verluden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, neun Uhr, hierzu die großen Boxen vom frei zugänglichen Areal in der Daimlerstraße offensichtlich mit einem Gabelstapler in einen Lkw. Das Diebesgut hat einen Wert von knapp über 8.000 Euro, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 07022 9224-0 entgegen genommen.