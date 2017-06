Kirchheim/Teck-Ötlingen (pol) - Sechs Gartenhäuser und das Gemeinschaftshaus in der Kleingartenanlage in der Straße Zum Rübholz haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag 18 Uhr auf Mittwoch 6.30 Uhr aufgebrochen. Nach Polizeiangaben wurden die Türen der Gartenhäuser mit brachialer Gewalt aufgestemmt oder einfach aus der Verankerung gerissen und die Gartenhäuser und Geräteräume durchwühlt.

Soweit bislang bekannt ist, stahlen die Einbrecher Werkzeuge, Transformatoren, Wasserpumpen und ein Stromaggregat. Der Wert des Diebesgutes und der angerichtete Schaden sind noch nicht bekannt, da noch nicht alle Eigentümer erreicht werden konnten. Beamte des Polizeireviers Kirchheim sicherten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.