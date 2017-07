Filderstadt (pol) - Ein Schaden von rund 15 000 Euro dürfte bei einer mutwilligen Beschädigung von insgesamt 16 Pkws in Filderstadt-Sielmingen entstanden sein, teilte die Polizei mit. Sämtliche Autos waren hintereinander ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf Höhe einer Kfz-Werkstatt im Industriegebiet in der Emerlandstraße abgestellt. Bis auf einzelne Pkws hat ein noch Unbekannter im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, und Montagmorgen, neun Uhr, die kompletten Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand durchgängig zerkratzt.

Anzeige