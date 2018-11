Anzeige

Wolfschlugen (pol) Ein 48-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag von einem Auto zu Fall gebracht und dabei leicht verletzt worden. Der Mann war kurz vor 17 Uhr auf der L 1202 von Neuhausen kommend in Richtung Wolfschlugen unterwegs und wollte zirka 60 Meter vor dem Ortschild nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein hinter dem Radfahrer fahrender Lkw fuhr deshalb langsamer.

Daraufhin setzte der 52 Jahre alte Autofahrer zum Überholen des Lasters an und kollidierte auf der Gegenfahrspur mit dem Radfahrer. Der 48-Jährige stürzte daraufhin von seinem Rad. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nur geringfügig beschädigt, der Schaden am Auto beläuft sich auf schätzungsweise 3.000 Euro. Zur genaueren Klärung des Verkehrsunfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger an die Unfallstelle bestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 1202 voll gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Als Zeuge wird nun insbesondere der bisher unbekannte Lkw-Fahrer gesucht. Aber auch andere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. Telefon: 0711/3990-420.