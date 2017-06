Filderstadt (pol) – Von einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße in Bonlanden ist in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnwagen im Wert von zirka 35 000 Euro gestohlen worden. Die Täter brachen die Dieb­stahlsicherung auf und schraubten die Kennzeichen ab, berichtet die Polizei. Es handelt es sich um einen hochwertigen, etwa acht Meter langen, weißen Einachsanhänger. Er hat rundum eine schwarze Verglasung und an der Front sowie dem Heck den Schriftzug „Hobby“. An dem knapp zwei Jahre alten Wohnwagen war ein Fahrradträger auf der Deichsel angebracht.

Das Polizeirevier Filderstadt, 07 11/70 91-3, bittet um Hinweise.