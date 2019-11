Filderstadt-Bonlanden (pol)Am Freitag in den Abendstunden sind aus Bonlanden zwei Einbrüche gemeldet worden. In der Metzinger Straße wurde laut Polizeisprecher die Scheiben einer Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen, sodass im Anschluss die Türe entriegelt werden konnte. In der Wohnung wurden diverse Schubladen durchwühlt. Anschließend gelangten die Täter über das Treppenhaus in eine weitere Wohnung, in welcher ebenfalls diverse Schränke durchwühlt wurden. Der Versuch, in dem Haus noch eine dritte Wohnung aufzubrechen, scheiterte an der verschlossenen Wohnungstür. In der Straße In den Staudenäckern drangen unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus ein, in welchem ebenfalls diverse Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Zur Höhe und Art des erbeuteten Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.