Anzeige

Esslingen, 09./11.08.2013, Wohnungseinbruch



In eine Dachgeschosswohnung in der Ulmer Straße wurde im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr bis Sonntag, 14.30 Uhr eingebrochen. Unbekannte hebelten die Wohnungstür mit brachialer Gewalt mit einem Werkzeug auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Es ist noch unklar ob etwas entwendet wurde.







Neuhausen, 11.08.2013, Motorroller und drei Fahrräder entwendet



Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr wurden am Sonntagnachmittag in der Kesslerstraße vier vor einem Wohnhaus abgestellte Zweiräder entwendet. Es handelt sich um einen Motorroller der Marke Benzhouvehicle mit dem blauen Versicherungskennzeichen 855 VZU im Wert von etwa 1000 Euro. Außerdem wurden zwei 24 Zoll Damenfahrräder City Bike, Marken unbekannt, in den Farben Silber und Grau, sowie ein silbernes 18 Zoll Kinderfahrrad gestohlen. Der Wert der Fahrräder beträgt zirka 300 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neuhausen unter Telefon 07158 9516-0 entgegen.







Kirchheim, 11.08.2013, 05.30 Uhr, Wohnungseinbruch



Ein Unbekannter kletterte am Sonntagmorgen in Ötlingen auf das Dach eines Wohnhauses im Wendlinger Weg. Von hier aus gelangte er über ein geöffnetes Dachfenster in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Als der Einbrecher das Schlafzimmer betrat und mit einer Taschenlampe umherleuchtete, erwachte die 45-jährige Bewohnerin und weckte ihren 48-jährigen Ehemann. Dieser stand auf und sah im Treppenhaus den Unbekannten noch durch ein Fenster flüchten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Einbrecher ist groß und schlank. Er war mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 501-0 entgegen.