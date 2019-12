Kreis Esslingen (pol)Zu sechs Wohnungseinbrüchen musste die Polizei im Laufe des Wochenendes im Kreis Esslingen ausrücken. Die Täter waren über gewaltsam geöffnete Fenster beziehungsweise Terrassentüren in die Gebäude gelangt. In Esslingen wurde in ein Einfamilienhaus in Oberesslingen sowie zwei Mehrfamilienhäuser in Berkheim eingebrochen. Weiterhin brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Nürtinger Stadtteil Oberensingen ein. Zudem waren laut Angaben der Polizei ein Einfamilienhaus in Aichwald-Aichelberg und ein Wohnhaus in Großbettlingen von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und Sparbücher. In einem Fall ließen sie zwei wertvolle Musikboxen mitgehen. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung an den Tatorten.