Leinfelden-Echterdingen/Aichwald (pol) Noch unklar ist die Höhe und Art des Diebesgutes, welches unbekannte Einbrecher in Echterdingen und Aichelberg erbeutet haben.

Bereits am Freitagabend brachen Unbekannte in einem Aichelberger Wohngebiet eine Kellertüre zu einem Einfamilienhaus auf und durchsuchten das ganze Haus nach Stehlenswertem. Im Laufe des Samstags hebelten in Echterdingen Einbrecher ein Fenster zu einer Waschküche auf und gelangten so in die Wohneinheit, wo sie sämtliche Schränke und Schubladen öffneten. An beiden Tatorten sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei die Spuren.