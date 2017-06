Ostfildern (pol) - Am Montag ist im Montluelweg im Scharnhauser Park in eine Wohnung eingebrochen worden. Am Montag, in der Zeit zwischen neun Uhr und 17.30 Uhr, hebelten, laut Polizei, noch Unbekannte die Wohnungstüre auf und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen ein Pelzmantel, diverser Goldschmuck und ein Controller der Playstation von noch unbekanntem Wert. Auch eine schwarze Sportasche wurde von den Einbrechern mitgenommen. Darin dürfte das Diebesgut transportiert worden sein. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung vor Ort. Die Polizei Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um Hinweise.

