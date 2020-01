Nürtingen (pol)In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr und Freitag, 19.00 Uhr ist laut Polizeisprecher in eine Wohnung im Oberensinger Grübleweg eingebrochen worden. Durch Aufhebeln eines Küchenfensters gelangten der oder die Täter in die Wohnung, in welchem sämtliche Räume durchsucht wurden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fielen ihnen jedoch keine Wertgegenstände in die Hände.