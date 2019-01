Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in Leinfelden einzubrechen, ist ein unbekannter Täter gescheitert. Laut Polizeiangaben hebelte der Unbekannte zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, ein Gartenhaus auf, das an das Wohnhaus in der Stuttgarter Straße angrenzte, und benutzte das Inventar als Steighilfe. So gelangte er an ein höher gelegenes Fenster des Wohnhauses. Das Fenster aufzuhebeln, gelang dem Einbrecher allerdings nicht. Ohne Beute musste er daraufhin aufgeben, der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.