Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in der Hohenheimer Straße eingebrochen. Der Einbrecher gelangte in das Gebäude, indem er die Haustür aufhebelte. Anschließend wuchtete er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchwühlte in den Räumlichkeiten das Mobiliar. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.