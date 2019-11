Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Freitag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr ist in eine Wohnung im Alemannenweg im Ortsteil Leinfelden eingebrochen worden. Über die Terrassentür gelangte die unbekannte Täterschaft in die Wohnung und verließ diese vermutlich über die Haustüre, welche bei der Rückkehr der Bewohner offen stand.