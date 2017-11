Anzeige

Großbettlingen (pol) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr in eine Wohnung in der Albstraße eingebrochen. Die Einbrecher erklommen nach Angaben der Polizei zunächst auf noch unbekannte Weise den Balkon des Hauses. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand die Türe zu der Örtlichkeit auf und betraten diese. Daraufhin durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie jedoch nichts. Anschließend konnten die Täter unbemerkt entkommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.