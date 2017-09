Anzeige

Köngen (pol) - In Abwesenheit der Bewohner ist im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in eine Wohnung in der Moltkestraße eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Auf noch unbekannte Weise gelangte der Einbrecher in die im Erdgeschoss liegenden Räumlichkeiten und durchwühlte das Schlafzimmer. Ob hier etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Zimmer wurden nicht durchsucht.