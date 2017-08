Schlaitdorf (pol) - In eine Wohnung in der Teckstraße ist am Dienstag eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Ein noch Unbekannter gelangte in der Zeit zwischen 14 und 21.30 Uhr nach Hochschieben des Rollladens durch die geöffnete Terrassentüre ins Objekt. Im Innern durchstöberte er mehrere Schränke. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte nichts entwendet worden sein.

Anzeige