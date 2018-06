Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro ist bei einem Wohnungsbrand am Dienstagnachmittag in Raidwangen entstanden. Laut Polizei bemerkte eine Anwohnerin gegen 16.20 Uhr Flammen in der Wohnung im ersten Stock des Hauses in der Bühlstraße. Die Feuerwehr musste sich über den Balkon Zugang zur Wohnung verschaffen, da der Bewohner nicht zuhause war. Die Flammen hatten sich mittlerweile vom Wohnzimmer aus in die anderen Räume ausgedehnt. Die Ursache ist bislang unbekannt. Vermutlich war der Brand im Bereich eines Sessels im Wohnzimmer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften am Brandort, der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften. Die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.