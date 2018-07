Wohl zu schnell unterwegs: 48-Jähriger verursacht Unfall auf der A8

Mann verliert bei Köngen wegen Nässe die Kontrolle über sein Fahrzeug

Einen Schaden in Höhe von fast 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete.