Anzeige

Wendlingen, 15.08.2012, 15.55 Uhr, Wiesenbrand



Am Mittwochnachmittag musste die Wendlinger Feuerwehr zu einem Wiesenbrand in das Gewann Bodelshofer Weg ausrücken. Dort hatte ein Grundstücksbesitzer Holzschnitt verbrannt. Das Feuer griff auf die Wiese über. Dabei wurde eine Fläche von etwa 100 x 50 Meter verbrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch gelöscht.



Esslingen, 15.08.2012, Stühle von Cafe gestohlen



Diebe waren am Mittwochmorgen in der Esslinger Stadtmitte unterwegs. In der Kasernenstraße durchtrennten sie vor einem Cafe auf unbekannte Weise ein Kabel mit dem Tische und Stühle gesichert waren. Die Diebe nahmen acht Rattanstühle im Wert von etwa 800 Euro mit.







Esslingen/Aichwald, 14.08.2012, Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht



Bereits am Dienstag wurden in Esslingen und Aichwald zwei Verkehrsunfallfluchten begangen zu denen die Polizei nun Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 17.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Landenbergerstraße vor Gebäude 47 geparkten Seat. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Nahezu im gleichen Zeitraum flüchtete ein Unbekannter in der Seestraße in Schanbach nach Verursachung eines Unfalls. Er hatte vor Gebäude 19 einen VW Bus gestreift und dabei etwa 1000 Euro Sachschaden angerichtet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711 3990-0 entgegen.







Köngen, 15.08.2012, 14.35 Uhr, Von Gerüst gefallen



Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag wurde ein 45-jähriger Mann schwer verletzt. Nach einem Brand in einer Kunststoff verarbeitenden Firma in der Nürtinger Straße sollte eine Reinigungsfirma die Werkshalle reinigen. Dazu stand der 45-Jährige auf einem Gerüst. Beim Umstellen des Gerüsts stürzte der Mann etwa 4,50 Meter in die Tiefe auf den Boden der Werkshalle. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen musste der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.







Köngen, 14./15.08.2012, Einbrecher unterwegs



In der Nacht zum Mittwoch waren Einbrecher in Köngen unterwegs. In der Ringstraße suchten sie zwei Reihenhäuser heim. Die Unbekannten brachen jeweils die Terrassentüren auf und gelangten so ins Innere. Aus einem Gebäude entwendeten die Diebe eine Handtasche mit Geldbeutel. Aus dem zweiten Haus nahmen sie eine Spiegelreflexkamera sowie Taschen mit Geldbeutel und diversen Ausweispapieren mit. Ein Teil des Diebesguts konnte in den jeweiligen Gärten wieder aufgefunden werden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Während der Einbrüche befanden sich die Bewohner in den Gebäuden und schliefen. Sie haben von der Tat nichts bemerkt. Der Polizeiposten Wendlingen bittet Zeugen, die in dem Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07024 920990 zu melden.







Kirchheim, 15.08.2012, Schachtdeckel ausgehoben – Zeugen gesucht



Einen schlechten Scherz erlaubten sich in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte in Kirchheim. Sie hoben im Burgtobelweg kurz nach der Einmündung zur L 1200 einen Schachtdeckel aus und legten ihn neben den Schacht. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte gegen 06.45 Uhr den offen stehenden Schacht und meldete dies der Polizei. Verkehrsteilnehmer, die dadurch gefährdet wurden werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 50-0 zu melden.







Notzingen, 15.08.2012, 11.50 Uhr, Schwelbrand in Firma



Zu einem kleinen Schwelbrand kam es am Mittwochvormittag in einer Firma in der Daimlerstraße in Notzingen. Bei Flexarbeiten entzündeten sich Baumaterialabfälle, weshalb es zu dem Brand hinter einer Rigipswand kam. Die Arbeiter verständigten die Feuerwehr, konnten den Brand jedoch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte löschen. Die Feuerwehren Notzingen und Kirchheim waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen angerückt. Es entstand kein Sachschaden.







Kirchheim, 16.08.2012, 03.30 Uhr, In Kiosk eingebrochen



Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruchalarm in einen Kiosk am Eugen-Gerstenmaier-Platz gemeldet. Bei einer Nachschau stellten Polizeibeamte fest, dass eine Tür zum Lagerraum nicht verschlossen war. Die Einbrecher befanden sich jedoch nicht mehr in dem Kiosk. Sie hatten etwa 50 Stangen Zigaretten und Wechselgeld gestohlen.





Altbach, 15.08.2012, 17.50 Uhr, Mann verfolgt und geschlagen – Zeugen gesucht



Ein 26-Jähriger war am Mittwochnachmittag in Altbach auf der Esslinger Straße unterwegs. Auf Höhe des Jugendhauses saßen vier bis fünf junge Männer auf einer Bank. Einer der Männer sprach den 26-Jährigen an und forderte ihn auf zu ihnen zu kommen. Anschließend wollte der Unbekannte von ihm seinen Schmuck und die Sportschuhe. Daraufhin flüchtete der 26-Jährige. Er wurde von einem der jungen Männer verfolgt und dabei auch mit einem bislang unbekannten Gegenstand geschlagen. Dem 26-Jährigen gelang es in ein Wohngebiet zu flüchten, die Polizei zu verständigen und sich bis zum Eintreffen der Beamten zu verstecken. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den jungen Männern machen können, sich unter Telefon 0711 3990-0 zu melden.