Wernau (pol) Ein 41 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag auf einem Wiesengrundstück im Gewann Wolftobel Grünschnitt verbrannt und damit einen Feuerwehreinsatz verursacht. Gegen 17 Uhr geriet das Feuer in einer ungeeigneten Feuerstelle außer Kontrolle und setzte die umliegende Wiesenfläche auf einer Fläche von circa 200 Quadratmetern in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr aus Wernau, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausrückte, konnte glücklicherweise das Übergreifen des Feuers auf den nahegelegenen Wald verhindert werden. Dennoch entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Verursacher, der sich beim Feuer eine leichte Rauchvergiftung zugezogen hat, wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr.