Esslingen (pol) Eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Esslingen hat bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochvormittag drei Hundewelpen entdeckt, die ohne gültige Impfung und ohne amtsärztliche Bescheinigung transportiert worden waren. Gegen halb zwölf überprüften die Beamten einen auf dem Pannenstreifen der B 10 stehenden Transporter mit rumänischer Zulassung sowie den 44-jährigen Fahrer.

Dabei stießen sie, nach eigenen Angaben, im Kofferraum auf die drei Tiere. Aufgrund der fehlenden Nachweise beschlagnahmte das Veterinäramt des Landratsamts Esslingen die Welpen. Diese befinden sich nun in amtlicher Obhut. Der 44-Jährige musste vor seiner Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.800 Euro hinterlegen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Tiere dauern an.

