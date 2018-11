Anzeige

Esslingen (pol) Wegen eines Mülleimerbrands sind die Feuerwehr Esslingen sowie die Polizei am Mittwochabend in die Kennenburger Straße ausgerückt. Dort hatte eine Mülltonne im Außenbereich eines Gebäudes Feuer gefangen, worauf eine Zeugin gegen 21.20 Uhr den Notruf wählte.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften im Einsatz war, konnte der Brand von einem Anwohner gelöscht werden. Außer der beschädigten Mülltonne war kein Schaden entstanden. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. Ob der Vorfall mit der Serie an brennenden Müllbehältern in den letzten Wochen in Verbindung steht, ist unklar.