Anzeige

Nellingen/Leinfelden-Echterdingen (red)Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr in den vergangenen Stunden zu Holzstapelbränden ausrücken. In Nellingen wurden gegen 22 Uhr mehrere Stapel in der Nähe der Rinnenbachstraße zwischen Nellingen und dem Scharnhauser Park entzündet. Am frühen Morgen haben Unberkannte einen weiteren Holzstapel in Brand gesetzt. Dieses Mal in Leinfelden-Echterdingen.

Die Brandserie der letzten Wochen geht also weiter. Mehr in Kürze.

Bildergalerie: Holzstapel in LE brennt