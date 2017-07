Ostfildern (pol) - Vermutlich im Zeitraum zwischen 11 und 12.30 Uhr ist am Dienstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Montluelweg im Scharnhauser Park eingebrochen worden. Der unbekannte Täter hebelte die Eingangstüre an der Wohnung im zweiten Stock auf. Anschließend durchsuchte er laut Polizei sämtliche Räume gründlich nach Wertsachen. Ob er etwas mitnahm, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensuche vor Ort. Der Schaden an der Wohnungstür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Anzeige

Bereits am 27. Juni ist ein Einbrecher ebenfalls am helllichten Tag in eine Wohnung in einem danebenliegenden Wohnblock eingedrungen. Dort wurden ein Pelzmantel und diverser Goldschmuck zusammen mit einer Sporttasche entwendet.

Anzeige

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten, Tel. 0711/34169830, zu melden.