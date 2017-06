Köngen (pol) - Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht wurde die Polizei in eine Köngener Gaststätte gerufen. Laut Polizei hatten zwei 29 und 30 Jahre alte Köngener zunächst in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße Gäste angepöbelt und anschließend zwei Bierkästen gestohlen. Beim Stehlen der Bierkasten wurden sie auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer provozierten zunächst einen verbalen Streit in der Gaststätte. Dieser mündete schnell in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der eine 44-jährige leicht verletzt wurde.

Beim Eintreffen der Polizei war der Streit bereits beendet, jedoch wurden die beiden Köngener dabei ertappt, wie sie gerade Bierkästen wegschaffen wollten, die sie unmittelbar zuvor aus einem Lagerraum der Gaststätte gestohlen hatten. Der jüngere der Beiden flüchtete sofort, als er die Polizeibeamten erkannte, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Hierbei leistete er nicht nur erheblichen Widerstand, sondern griff die Beamten auch an, sodass sie Pfefferspray einsetzten mussten. Auch während des Transports zum Polizeirevier trat und spuckte er nach den Polizeibeamten und beleidigte sie fortwährend aufs Übelste. Auf richterliche Anordnung wurden die beide in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.