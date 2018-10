Anzeige

Wendlingen (pol) - Ein 21-jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße hat am Montagabend zunächst einen Brandalarm ausgelöst und sich anschließend gegenüber den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei aggressiv und widersetzlich verhalten. Kurz nach 21 Uhr war der gambische Staatsangehörige nach Polizeiangaben damit beschäftigt, sich in der Küche der Unterkunft eine Mahlzeit zuzubereiten. Dabei verursachte er offenbar so viel Rauch, dass ein Brandmelder Alarm auslöste. Die Feuerwehr Wendlingen, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften ausgerückt war, forderte den Mann mehrmals auf, die stark verrauchte Küche aus Sicherheitsgründen zu verlassen. Der 21-Jährige weigerte sich jedoch und verhielt sich gegenüber den Feuerwehrleuten verbal aggressiv.

Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen konnte er schließlich aus dem Gebäude geführt werden. Da sich der Mann jedoch auch dort nicht beruhigte und sowohl gegenüber den Beamten als auch weiteren Bewohnern ein aggressives Gebaren an den Tag legte, musste er geschlossen und in Gewahrsam genommen werden. Beim Versuch, ihn in den Streifenwagen zu setzen, sträubte sich der 21-Jährige derart, dass ein größeres Transportfahrzeug angefordert werden musste. Schließlich konnte der Mann in dieses hineingehoben werden, wobei er sich durch strampeln und winden aus dem Griff der Beamten zu befreien versuchte. Der 21-Jährige verbrachte die restliche Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle, außerdem wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.