Leinfelden-Echterdingen (pol) - Polizeibeamte sind am Sonntagmorgen im Ortsteil Echterdingen wegen einer Ruhestörung in die Reisachstraße gerufen worden. Als sie gegen 00.30 Uhr dort eintrafen, rannten mehrere Personen davon. Ein 16 Jähriger konnte verfolgt und festgehalten werden. Sofort beleidigte er nach Angaben der Polizei die beiden Beamten mit üblen Schimpfworten und wollte sie bespucken. Nachdem er keinerlei Angaben zu seiner Person machte, sollte er zur Wache gebracht werden, was sich laut Polizei aufgrund seiner massiven Gegenwehr als sehr schwierig herausstellte. Auf dem Revier konnten seine Personalien festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Im Anschluss wurde er seiner Mutter übergeben. In erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

