Anzeige

Esslingen (pol) Einen 32-jährigen Mann mussten Beamte des Polizeireviers Esslingen am Montagabend in Gewahrsam nehmen, nachdem es zwischen diesem und seiner Lebensgefährtin gegen 21.10 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit gekommen war. Die Polizei berichtet, dass der deutlich alkoholisierte Mann im Gespräch mit den Polizeibeamten immer aggressiver wurde und damit drohte, die Einsatzkräfte anzugreifen. Da er sich nicht beruhigen ließ und sich gegen den ihm erklärten Gewahrsam zur Wehr setzte, wurde der 32-Jährige zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt. Aufgrund des Widerstandes verletzten sich zwei Beamte leicht, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzten. Außerdem wurden die Polizisten vom Betrunkenen mehrfach beleidigt. Nach richterlicher Anordnung musste der Mann die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Esslingen verbringen. Er wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.