Ostfildern (pol) - Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr ist es im Scharnhauser Park im Verlauf eines Polizeieinsatzes zu einer Widerstandshandlung gekommen, in deren Verlauf ein 19-jähriger durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden ist. Nach Polizeiangaben ging dem Einsatz ein Notruf eines Security-Mitarbeiters voraus, welcher eine Gruppe von zirka 20 feiernden Jugendlichen und Heranwachsenden auf dem Gelände einer Firma in der Hellmuth-Hirth-Straße mitteilte. Diese hatten sich trotz seiner Aufforderung geweigert, das Areal zu verlassen und verhielten sich zunehmend aggressiv. Nach der Anfahrt mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sollten die Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Laut Polizei verweigerte hierbei der 19-Jährige beharrlich die Angabe seiner Personalien und kam den Anweisungen der Polizei nicht nach. Außerdem wurden die Beamten von dem jungen Mann beleidigt. Schließlich musste durch die Polizei unmittelbarer Zwang angewendet werden, hierbei ist der 19-Jährige von einem Polizeihund in den Oberschenkel gebissen worden.