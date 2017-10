Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Dienstag kurz nach 00:00 Uhr ist es zu einem Unfall mit einer beteiligten 20-Jährigen mit ihrer graufarbenen A-Klasse gekommen. Sie fuhr auf dem rechten Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Laut Polizei kollidierte die graufarbene A-Klasse kurz vor der Überleitung auf die BAB A8 mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden rotfarbenen Audi A3 eines 31-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Wie die Polizei berichtet, machten beide Unfallbeteiligte widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen.