Filderstadt (pol) Ein unbekannter Dieb, der es insbesondere nachts auf die in Autos zurückgelassenen Wertsachen abgesehen hat, ist derzeit in Filderstadt unterwegs. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, darauf hinzuweisen, die Fahrzeuge immer abzuschließen und auch in verschlossenen Pkw kein Geld oder andere Wertgegenstände zurückzulassen. Allein am Mittwoch wurden fünf Fälle angezeigt. Bei vier Straftaten, die sich offenbar alle am Dienstagabend oder in der Nacht auf Mittwoch in Bonlanden ereigneten, waren die Pkw unterschiedlicher Marken vermutlich unverschlossen im Freien abgestellt gewesen. Die Tatorte lagen in der Kurze Straße, der Metzinger Straße, der Ringstraße und der Bonländer Hauptstraße. Zudem wurde aus der Oschatzer Straße in Bernhausen der Diebstahl von Münzgeld aus einem Pkw gemeldet, der auf noch unbekannte Weise geöffnet worden war. Meist erbeutete der Täter nur Kleingeld, in einem Fall aber auch eine im Handschuhfach liegende Geldbörse. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und nimmt unter Tel. 0711/70913 Hinweise entgegen. (ak)