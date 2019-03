Wernau (pol)Zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau, der sich am 10. März ereignet hatte, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Damals war die 21-Jährige laut Polizeiangaben in Wernau im Bereich Lange Straße/Neckarstraße von einem unbekannten Mann zuerst angesprochen worden, bevor er sie umklammerte und zu küssen versuchte. Die junge Frau konnte sich losreißen und flüchten.

Auf einen Zeugenaufruf hin meldeten sich zwei Zeuginnen, die in der fraglichen Gegend ebenfalls von einem Unbekannten angesprochen, aber nicht körperlich belästigt worden waren. Die Zeugenaussagen und die folgenden Ermittlungen ergaben erste Hinweise auf einen Verdächtigen und seinen Aufenthaltsort.

An diesem Mittwoch griff die Polizei den Mann, bei dem es sich um einen 24-jährigen, pakistanischen Staatsbürger handelt, in Wernau auf. Nach Feststellung seiner Identität kam heraus, dass gegen ihn aufgrund eines zurückliegenden Sexualdelikts ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorliegt. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum Übergriff auf die 21-Jährige und zur Frage, ob der 24-Jährige für weitere Straftaten als Verdächtiger in Betracht kommt, dauern an.