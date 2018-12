Anzeige

Wernau (pol) Weil ein Autofahrer seinen Wagen nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hat, machte sich sein Fahrzeug am Donnerstagabend in der Bergstraße selbstständig. Gegen 22.30 Uhr rollte das Auto in der stark abschüssigen Bergstraße los und krachte gut 100 Meter weiter gegen ein weiteres Fahrzeug, das in einer Grundstückszufahrt in der Marienstraße geparkt war. Der Mitsubishi wurde noch gegen ein Garagentor geschoben, das jedoch wohl unbeschädigt blieb. Entstanden ist dabei ein zweimal wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt zirka 7.000 Euro.