Wernau (pol)Nach zwei etwa 20 bis 25 Jahre alten Männern fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Raubüberfall, der am Donnerstagabend in der Schulstraße stattgefunden haben soll. Wie die Polizei berichtet, war ein 56 Jahre alter Mann gegen 23.45 Uhr zu Fuß auf der Schulstraße unterwegs, als er plötzlich auf Höhe der Schule von einem Unbekannten von hinten umklammert wurde. Während dieser ihn festhielt, trat ein weiterer hinzu, riss die Jacke des Opfers auf und durchsuchte ihn. Da der 56-Jährige nichts von Wert mit sich führte, beschränkte sich das Raubgut lediglich auf eine Brille von geringem Wert. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Kirchheimer Straße. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den zwei Unbekannten, die als etwa 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Beide sollen mit Sturmhauben maskiert gewesen sein und während der Tatausführung nicht gesprochen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-0.