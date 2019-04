Wernau (pol)Auf die fest im Fahrzeug verbauten Navigationsgeräte, auf Lenkräder und Lüftereinheiten haben es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, neun Uhr, sechs BMW aufgebrochen haben. An einem in der Schubertstraße geparkten 5er BMW schlugen sie nach Polizeiangaben eine Scheibe ein und gelangten so ins Fahrzeug. Dort bauten sie das Navigationsgerät aus und ließen es mitgehen. In der Albstraße fiel ihnen ein 3er BMW auf die gleiche Art und Weise zum Opfer. Hier bauten sie den i-Drive-Controller, die Lüftungseinheit und das Navigationsgerät aus. An einem nur wenige Meter weiter geparkten 1er BMW wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad gestohlen. Auch in der Robert-Bosch-Straße schlugen sie an zwei 1er BMW die Scheiben ein. Navigationsgeräte, Lenkräder, eine Lüftereinheit und ein Controller wurden hier gestohlen. Das Gleiche ließen sie auch aus einem in der Teckstraße geparkten 5er BMW mitgehen, nachdem sie auch hier eine Scheibe eingeschlagen hatten.

Der Wert des Diebesgutes und die an den Fahrzeugen hinterlassenen Schäden werden auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmung gemacht haben und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Kirchheim/Teck unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen.