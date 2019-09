Wernau (pol)Am frühen Sonntag in der Zeit zwischen 0 und 1 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Kirchheimer Straße aufgehebelt und ist so in das Gebäudeinnere gelangt. Dort durchwühlte er laut Polizei mehrere Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck, bevor er das Gebäude durch die Haustür wieder verließ. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.