Wernau (pol) In ein Bistro am Wernauer Bahnhofsplatz ist über Pfingsten eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 2.30 Uhr, und Montag, 13.20 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Anschließend öffnete er gewaltsam drei Geldspielautomaten und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker an den Tatort.