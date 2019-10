Wernau (pol)Bei einem Unfall an der Anschlussstelle zur B 313 bei Wernau sind am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr eine 40-jährige Lenkerin eines Ford Mondeo auf der B 313 in Fahrtrichtung Plochingen. An der Anschlussstelle Wernau verließ sie zunächst die Bundesstraße, wollte dann aber doch wieder auf die B313 in Richtung Plochingen einfahren und fuhr verbotswidrig geradeaus über die Querspange. Nach Zeugenangaben missachtete sie dabei zusätzlich die Rot zeigende Ampel. Mit der Front prallte ihr Wagen in die linke Seite eines Mazda, dessen 39-jährige Fahrerin auf der Kirchheimer Straße von Wernau herkommend über die Brücke auf die B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen auffahren wollte. Beide Pkw-Lenkerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.