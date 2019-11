Wernau (pol)Noch nicht gänzlich geklärt werden konnte der Ablauf eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Überleitung der B 10 zur B 313 in Richtung Nürtingen ereignet hat. Laut Polizei überholte kurz nach 13 Uhr auf der Hochbrücke der Überleitung ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes mit Anhänger einen 69 Jahre alten Mann und scherte wieder vor dessen Hyundai ein. Im weiteren Verlauf bremste der 44-Jährige sein Gespann offenbar ab, worauf der Hyundai-Fahrer nach links ausweichen wollte aber dennoch mit dem Anhänger-Heck kollidierte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Zum genauen Ablauf des Überholmanövers sowie dem Bremsvorgang bestehen abweichende Angaben der Unfallbeteiligten. Zeugenhinweise daher bitte unter Telefon 0711/3990-420 an die Verkehrspolizei Esslingen.