Wernau (pol)Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Der 36-Jährige befuhr laut der Polizei mit seiner Kawasaki kurz nach 16.30 Uhr die Kirchheimer Straße von der Stadtmitte herkommend in Richtung B 10. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er gegen den hinter einer leichten Rechtskurve verkehrsbedingt haltenden Ford Focus eines 35 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision stürzte der Biker zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Seine Maschine musste geborgen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.