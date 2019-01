Anzeige

Wernau (pol)Leicht verletzt wurde eine 81 Jahre alte Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung der Talstraße in die Esslinger Straße ereignet hat. Ein 39-jähriger Biberacher war nach Angaben der Polizei gegen 9.45 Uhr mit seinem Lkw auf der Talstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Esslinger Straße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, fuhr er in die Einmündung ein. Dabei übersah er den auf der Esslinger Straße heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Skoda. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Seniorin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Skoda war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.