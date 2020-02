Leinfelden-Echterdingen Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonntagabend auf der Flughafenstraße an der Einmündung der Terminalabfahrt ereignet hat. Ein 25-Jähriger war dort gegen 19 Uhr mit seinem Wagen auf der linken Linksabbiegespur der Terminalabfahrt unterwegs und wollte an der durch Ampeln geregelten Einmündung in die Flughafenstraße in Richtung Echterdingen einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 45-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen der Flughafenstraße ebenfalls in Richtung Echterdingen unterwegs war. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum niemand. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein, bittet das Polizeirevier Flughafen Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/78780-0 zu melden.