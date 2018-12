Anzeige

Nürtingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstand, ist es am Dienstag um 16.10 Uhr am Ortsbeginn von Oberensingen gekommen. Der 65 -jährige Fahrer eines Pkw BMW X1 befuhr die B 313 von Plochingen kommend in Richtung Nürtingen auf der rechten der beiden Fahrspuren. Zeitgleich wollte eine 20 -jährige Fahrerin eines Pkw Daimler Benz C 220 von der Bunsenstraße kommend den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Oberensinger Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Da beide Beteiligten angaben, dass die Lichtzeichenanlage für sie grün gezeigt hätte, sucht das Polizeirevier Nürtingen noch Unfallzeugen, welche sich unter Telefon 07022/92240 melden können.