Esslingen (pol) - Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen, gegen 08.40 Uhr, an der ampelgeregelten Einmündung Maillestraße/Ulmer Straße in Esslingen gekommen. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin wollte nach Polizeiangaben von der Maillestraße nach links in Richtung Oberesslingen abbiegen und kollidierte hierbei im Einmündungsbereich mit dem Opel einer 69-Jährigen, welche auf der Ulmer Straße stadteinwärts fuhr.

Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Lichtzeichenanlagen für sie jeweils Grünlicht zeigten, weshalb das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 Zeugen zum Unfallgeschehen sucht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.