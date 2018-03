Anzeige

Plochingen (red) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstag auf der B10-Querspange zwischen Plochingen und Reichenbach ereignet hat. Eine 65-jährige Autofahrerin war gegen elf Uhr auf der Landesstraße 1201 aus Hochdorf kommend in Fahrtrichtung Ulmer Straße unterwegs. Ein mit seinem Wagen von der B 10 aus Richtung Stuttgart kommender, 36 Jahre alter Mann wollte zur gleichen Zeit von der Bundesstraßen-Ausfahrt nach links auf die Querspange in Richtung Reichenbach abbiegen. Es kam dabei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem zwar niemand verletzt wurde, doch ein Blechschaden von rund 5000 Euro entstand.

Bislang ist noch unklar, wer den Unfall verursacht hat, da beide Beteiligten zu Protokoll gaben, bei Grün gefahren zu sein. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet daher unter Telefon 0711/3990-420 um Zeugenhinweise.