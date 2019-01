Anzeige

Nürtingen (pol) - Noch unklar ist die Verursacherfrage für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Innenstadt ereignet hat. Gegen 6.30 Uhr war ein 48-jähriger VW Caddy-Fahrernach Angaben der Polizei in der Metzinger Straße unterwegs und fuhr in die Steinengrabenstraße ein. An der kurz darauf folgenden ampelgeregelten Kreuzung mit der Gerberstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts einfahrenden Saab eines 55 Jahre alten Autofahrers. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen zwar niemand, doch an den Pkw entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von zusammen zirka 10.000 Euro. Der VW Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Aufgrund der Aussage beider Unfallbeteiligter, die jeweils angaben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, hofft die Polizei Nürtingen auf Zeugen, die Angaben zur tatsächlichen Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07022/92240 entgegen genommen.